Про це в інтерв’ю виданню “Фокус” заявив президент України Володимир Зеленський.
У глави держави запитали, чи замислювався він над тим, що Росія знову може напасти на Україну, але вже з іншого боку, наприклад, з Криму.
У відповідь Зеленський повідомив, що в такому випадку буде “велика війна”.
“Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки”, – наголосив він.
“Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє”, – додав Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський у цьому ж інтерв’ю заявив, що може зателефонувати російському лідерові Володимиру Путіну, але зараз не робить цього, оскільки “немає предмета для розмови”.
- У листопаді спецпред голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау заявила про відсутність прогресу щодо створення плану дій для врегулювання ситуації на Донбасі.
- Раніше українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містить пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року. Представники російської делегації в Тристоронній контактній групі відкинули цей план і підтримали запропонований бойовиками.