Якщо Росія нападе на Україну з боку окупованого нею Криму, почнеться повномасштабна війна, в рамках якої будуть мобілізовані всі українці – і чоловіки, і жінки.

Про це в інтерв’ю виданню “Фокус” заявив президент України Володимир Зеленський.

У глави держави запитали, чи замислювався він над тим, що Росія знову може напасти на Україну, але вже з іншого боку, наприклад, з Криму.

У відповідь Зеленський повідомив, що в такому випадку буде “велика війна”.

“Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки”, – наголосив він.

“Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє”, – додав Зеленський.