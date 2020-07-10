Президент Володимир Зеленський заявив, що його не цікавить, як відбуваються тендери.

Про це він сказав у ході робочої поїздки на Волинську область, повідомляє місцеве видання Волинь.

Так, Зеленський оглянув ділянку дороги М-19 Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), що на об’їзній навколо Луцька.

Під час цього журналісти місцевого телеканалу “Аверс” запитали у глави держави, чому більшість тендерів на ремонт і будівництво доріг на Волині дивним чином виграють луганські фірми.

На це голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко сказав Зеленському, що це питання ставить провокаційний канал.

Зеленський зазначив, що вони все ж журналісти і відповів: “Я вам чесно скажу, відверто. Я не знаю, що там з тендерами. І чесно мене це навіть не цікавить, тому що мене цікавить швидкий результат. Хто дає якісний, швидкий результат, той хай і будує дороги”.

(На відео з 2:45)