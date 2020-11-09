Президент Володимир Зеленський вважає, що запровадження карантину "вихідного дня" на декілька тижнів допоможе покращити епідситуацію в країні і уникнути жорсткого локдауну.

Про це передає пресслужба Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що через стрімке зростання хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Зеленський вважає, що такі обмеження на декілька тижнів дозволять уникнути великого збільшення хворих і підготувати необхідну кількість ліжок у медзакладах для людей з COVID-19.

“Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект”, — вважає президент.

Він переконаний, що сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року “буде далеко не найгіршим”.