Про це передає пресслужба Офісу президента.
Раніше повідомлялося, що через стрімке зростання хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.
Зеленський вважає, що такі обмеження на декілька тижнів дозволять уникнути великого збільшення хворих і підготувати необхідну кількість ліжок у медзакладах для людей з COVID-19.
“Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект”, — вважає президент.
Він переконаний, що сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року “буде далеко не найгіршим”.
- Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я України пропонуватиме уряду посилити карантинні обмеження, заборонивши розваги у ТРЦ, басейни та концерти.
- Одночасно у МОЗ пропонують дозволити роботу дитсадків і початкових класів шкіл у “червоній” зоні карантину.