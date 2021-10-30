Президент Володимир Зеленський заявив, що українські лікарні забезпечені киснем, але закликав керівників обласних державних адміністрацій доповісти йому про реальну ситуацію в регіонах.

Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі.

“Дуже важливе питання кисню. Наскільки мені відомо, кисню нашого вистачає, сьогодні лікарні забезпечені, але також ми читаємо і слухаємо, у деяких засобах масової інформації говорять, що кисню в Україні немає. Тому я хотів би почути від регіонів, у кого немає, а якщо є, скажіть, будь ласка, у якому обсязі”, — сказав глава держави.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Міністерство охорони здоров’я чітко дотримується логістики стосовно постачання кисню.

“Кисню вистачає. Достатньо зроблено кисневих станцій, які генерують кисень на місцях. Де є потреба підвозити (кисень. – Ред.), Міністерство охорони здоров’я дуже чітко дотримується логістики стосовно постачання. Переконаний, ми можемо говорити про забезпечення лікарень киснем всюди, де це необхідно”, – сказав він.

Але мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що одеським лікарням потрібно близько 15 тонн кисню на день, а потужність виробництва в місті складає близько 10 тонн.

“Лікарні всі заповнені, до 90% всіх пацієнтів у тяжкому стані та потребують кисневої підтримки. Наразі міським лікарням потрібно до 15 тонн кисню на добу. Потужність виробників у Одеському регіоні десь 10 тонн. Тому дефіцит є по виробництву. Ми готові розгортати ще ліжка, але їх ефективність буде нульовою, якщо в місті не буде вистачати кисню”, – сказав міський голова.

(На відео з 22:53)

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що два основних виробники медичного кисню в Україні тимчасово припинили роботу. Тоді МОЗ екстрено почало шукати альтернативу.

Після цього почали з’являтися новини, що у регіонах не вистачає кисню.

Генеральний директор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар повідомив 25 жовтня, що у лікарнях міста кисню для хворих із коронавірусом лишилося на кілька годин.

Того ж дня заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко повідомив, що в лікарнях області запасів кисню вистачить лише на три дні.