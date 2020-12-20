Президент України Володимир Зеленський запевняє, що не втручається в роботу антикорупційних органів, а вони, у свою чергу, звертаються до нього за підтримкою.

Про це в інтерв’ю для The New York Times сказав президент.

“Вони (антикорупційні органи, – ред.) чудово розуміють, що я їх не “ламаю”, не втручаюся в їхні серйозні кейси. Скажу чесно, вони до мене, навпаки, звертаються по підтримку і в дуже складних ситуаціях цю підтримку одержують”, – сказав глава держави.

Проте Зеленський визнав, що іноді просить правоохоронців “прискорювати процеси” через мандат довіри, який дав йому народ.

“Хоча я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, але іноді звертаюся до них, кажу: “Давайте прискорювати процеси, тому що є відчуття, що іноді по серйозних кейсах ви затягуєте процес”. Адже на людину можуть впливати, коли вона дає цю можливість. Мені народ дав такий мандат віри й довіри, що я вважаю, що з цим мандатом на мене ніхто впливати не може й не здатний”, – сказав Зеленський.