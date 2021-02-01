Про це він заявив в інтерв’ю виданню Axios.

Так, на питання журналіста, яке формується консенсус в Вашингтоні про те, що Китай є геополітичною загрозою №1, Зеленський сказав: “Я не можу погодитися з цим, тому що ми в Україні цього не відчуваємо”.

“Між Китаєм і США дійсно йде свого роду холодна війна. Ми знаємо, що бізнес США представлений в Україні, але в той же час вірно, що бізнес Китаю також представлений [в Україні]. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, бізнес, якоюсь конкретною державою ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ і кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні”, – сказав Зеленський.