Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами у рамках Всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”.

Таким чином Зеленський прокоментував спроби окремих нардепів від пропрезидентської політсили “Слуга народу” змінити закон про мову.

“У Конституції все чітко написано: єдина державна мова – українська. Всі, хто піднімає питання національності, питання мови, питання церкви, – це люди, які хочуть тимчасово хайпонути з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Направлені ці всі наслідки на розкол суспільства”, – зазначив Зеленський.

На його думку, подібні питання не варто одразу піднімати у Верховній Раді без громадського обговорення.

“Я вважаю, що питання мови не на часі. Вважаю, що українська мова повністю захищена. Вважаю, що якщо той чи інший закон не подобається депутатам, і це неважливо, з якої вони партії, – якщо вони бачать у цьому питанні несправедливість, нормально про це говорити. Але повинен бути суспільний діалог… Нашим депутатам я раджу, що такі питання потрібно піднімати, але говорити спочатку із суспільством. Не треба піднімати такі питання одразу в Парламенті. Тому що це і людей напружує, і є, мені здається, багато інших пріоритетних проблем“, – наголосив Зеленський.

Водночас він додав, що, на його думку, в Україні “повинно бути комфортно всім”, і тому влада розробляє законопроєкт про національні меншини.

“Поважати українську мову треба. Але поважати всіх людей також потрібно. Міністерство закордонних справ розробляє закон про меншини в Україні. Він і про подвійне громадянство. Це складні питання”, – заявив Зеленський, не озвучивши інших подробиць.

(На відео – з 36:48)