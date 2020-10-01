Президент України Володимир Зеленський заявив, що не варто пов'язувати масштабні пожежі, що охопили Луганську область, з обстрілами бойовиків.

Про це йшлося на брифінгу президента під час офіційного візиту на Рівненщину.

У відповідь на запитання журналістів з приводу того, чи буде він і надалі наполягати на продовженні режиму тиші після обстрілів окупантів, що спричинили масштабні пожежі на Луганщині, Володимир Зеленський заявив, що ці питання не варто об’єднувати.

“Я би з пострілами не об’єднував питання пожеж. Перше. Зареєстроване кримінальне провадження через ці пожежі. Це не перші пожежі, які на Луганщині відбуваються, на жаль, цього року. Ви бачили, яка кількість пожеж по всі країні цього року. Це не найкращий рік для нашої країни з точки зору природних катаклазмів та інших трагедій”, — сказав президент.

За його словами, наразі невідомо, що спричинило пожежі.

“Це була провокація, чи які були причини, через що сталися ці пожежі, я поки що не можу сказати, повинні сказати професіонали, правоохоронці”, — додав Зеленський.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64).

Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.

Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.

Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб.