Зеленський заявив, що про передачу «Залізного купола» говорити зарано

Поки зарано говорити про надання Україні системи протиракетної оборони "Залізний купол" від США. Раніше Офіс президента інформував про таку ініціативу з посиланням на ЗМІ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у коментарі державному телеканалу “Дом” під час візиту до Нью-Йорка.

“Я думаю, що ми з вами в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України ㅡ підтримки нашої ракетної програми. Я маю на увазі “Залізний купол”. Зарано ще говорити, та менш із тим ви чули ці сигнали та меседжі від США”, — сказав Зеленський.