Зеленський заявив, що про передачу «Залізного купола» говорити зарано

ЗеПорушення

53

Всього порушень

49

Днів без порушень
22:28 Талібів звинуватили у вбивствах мирних жителів та блокуванні гуманітарної допомоги
21:42 США запровадили санкції проти російсько-чеської платформи для обміну криптовалюти
21:31 В офіцера розвідки США, пов’язаного з директором ЦРУ, з’явилися симптоми «гаванського синдрому»
21:22 Гвінет Пелтроу розкрила секрет своїх однакових зачісок з Бредом Піттом
20:31 Байден виступив проти методів холодної війни, але за дипломатію
20:22 Дочка Пікассо подарувала Франції 8 творів батька. Це дозволить не сплачувати податок
19:51 Грузія не визнає російські вибори в окупованому Криму
19:27 З прагненням до громадянства: банкір з РФ Леус намагався зустрітись з принцом Чарльзом через пожертву у £0,5 млн
19:15 Головний виконавчий директор «Нафтогазу» йде з компанії
19:07 107-річних сестер з Японії визнали найбільш літніми близнюками світу
Ексклюзив
18:43 «Слуга народу» Мотовиловець в партійному чаті закликав провалити «прем’єрський» законопроєкт
18:39 McDonald’s планує зробити іграшки Happy Meal більш екологічними
18:06 Австралія за останні три роки втратила третину своїх коал
17:26 Ріанна продає свій будинок на Голлівудських пагорбах за $7,8 млн: фото
17:01 Помер чоловік дизайнера Тома Форда: пара була разом 35 років
16:38 Деніел Крейг пояснив, чому вважає, що Джеймса Бонда не може грати жінка
16:34 Отруєння Скрипалів: британська поліція висунула звинувачення третьому росіянину
16:01 Франція затягувала будівництво субмарин для Австралії, – ЗМІ
15:59 Творці серіалу «Хід королеви» розповіли, чи будуть знімати другий сезон
15:35 Порошенко з трибуни Ради розкритикував бюджетну політику монобільшості
15:14 У Карпатах зафіксували 6°С морозу
14:52 Рада прийняла закон про гуманітарну допомогу
14:48 Виконавиця пісні Lady Marmalade Сара Деш померла у віці 76 років
14:31 До України заходить організація Ordo Iuris, яка домоглася заборони абортів у Польщі
14:16 Проєкт держбюджету-2022 передбачає зменшення фінансування культури, – В’ятрович
14:04 В Африці рій бджіл вбив понад 60 червонокнижних пінгвінів
13:33 На аукціон Sotheby’s виставили легендарні кросівки із фільму «Назад у майбутнє»
13:27 Ешлі Грем розповіла, що чекає на двійню: відео
13:24 ЄСПЛ визнав Росію винною у вбивстві експідполковника ФСБ Литвиненка
12:57 Ілон Маск анонсував запуск глобального інтернету Starlink
12:46 На тлі епідемії в Алабамі вперше в історії зафіксували більше смертей, ніж народжень
12:15 Pfizer заявила про ефективність вакцини для дітей у віці від 5 до 11 років
11:57 Нардепи спростили процедуру закупівлі інноваційних ліків
11:43 «Я займаюсь наукою та роблю селфі», – марсохід Perseverance похизувався пейзажами Червоної планети
11:39 Принцеса Беатріс вперше стала мамою

Зеленський заявив, що про передачу «Залізного купола» говорити зарано

Поки зарано говорити про надання Україні системи протиракетної оборони "Залізний купол" від США. Раніше Офіс президента інформував про таку ініціативу з посиланням на ЗМІ. 

Вівторок, 21 вересня 2021, 22:06

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у коментарі державному телеканалу “Дом” під час візиту до Нью-Йорка.

“Я думаю, що ми з вами в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України ㅡ підтримки нашої ракетної програми. Я маю на увазі “Залізний купол”. Зарано ще говорити, та менш із тим ви чули ці сигнали та меседжі від США”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше 15 вересня видання Politico повідомило, що США можуть надати Україні “Залізний купол”.

За інформацією видання, дехто в Конгресі прагне включити поправку до законопроєкту про оборону від 2022 року, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної й протиракетної оборони, зокрема й батареї Iron Dome (“Залізний купол”).

“Залізний купол” розгорнули в Ізраїлі у 2011 році. За даними ізраїльських військових, Iron Dome перехопив близько 90% ракет, випущених у бік Ізраїлю за останні кілька років.

В Офісі президента того ж дня повідомили (з посиланням на Politico), що поправку було внесено, і заявили, що це відбулося “завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки”.

Теги: Володимир Зеленський, Залізний купол, США

Читати #Букви у Telegram і у Facebook