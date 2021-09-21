Зеленський заявив, що про передачу «Залізного купола» говорити зарано

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у коментарі державному телеканалу “Дом” під час візиту до Нью-Йорка.
“Я думаю, що ми з вами в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України ㅡ підтримки нашої ракетної програми. Я маю на увазі “Залізний купол”. Зарано ще говорити, та менш із тим ви чули ці сигнали та меседжі від США”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше 15 вересня видання Politico повідомило, що США можуть надати Україні “Залізний купол”.
За інформацією видання, дехто в Конгресі прагне включити поправку до законопроєкту про оборону від 2022 року, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної й протиракетної оборони, зокрема й батареї Iron Dome (“Залізний купол”).
“Залізний купол” розгорнули в Ізраїлі у 2011 році. За даними ізраїльських військових, Iron Dome перехопив близько 90% ракет, випущених у бік Ізраїлю за останні кілька років.
В Офісі президента того ж дня повідомили (з посиланням на Politico), що поправку було внесено, і заявили, що це відбулося “завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки”.
- Того ж дня прессекретарка Білого дому Джен Псакі не підтвердила інформацію про те, що Україна може отримати від США “Залізний купол”.