Президент Володимир Зеленський заявив, що реформування Конституційного суду України буде війною. Оскільки в нашій країні всі реформи проходять через війну.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу “Україна”.

“Це буде війна, але у нас через війну все реформується. Будемо, значить, воювати. Я цього не боюся і хочу це довести до реального, в хорошому сенсі слова, кінця – щоб був інший, прозорий суд”, – заявив він.

При цьому він додав, що українці повинні розуміти, що судове рішення в будь-якому випадку буде справедливим.

“Українці повинні розуміти, що судове рішення в будь-якому випадку буде справедливим. Я хочу поважати суд. Хочу знати, якщо щось трапиться і будуть порушені мої права, якщо я навіть просто скажу: дивись, я на тебе подам до суду… Людина повинна розуміти, що буде справедливе судове рішення, і людина буде захищена. Тому суд ми повинні поважати – а вони (судді, – ред.) повинні це заслужити”, – заявив глава держави.

Зеленський наголосив: “Хочу знати, якщо щось трапиться і будуть порушені мої права”.

Як повідомлялося раніше, 27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.

Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним.

Утім представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями.

У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Олександр Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.