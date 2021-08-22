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Зеленський заявив, що реформування Конституційного суду України буде війною

Президент Володимир Зеленський заявив, що реформування Конституційного суду України буде війною. Оскільки в нашій країні всі реформи проходять через війну.

Неділя, 22 серпня 2021, 23:56

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу “Україна”.

“Це буде війна, але у нас через війну все реформується. Будемо, значить, воювати. Я цього не боюся і хочу це довести до реального, в хорошому сенсі слова, кінця – щоб був інший, прозорий суд”, – заявив він.

При цьому він додав, що українці повинні розуміти, що судове рішення в будь-якому випадку буде справедливим.

“Українці повинні розуміти, що судове рішення в будь-якому випадку буде справедливим. Я хочу поважати суд. Хочу знати, якщо щось трапиться і будуть порушені мої права, якщо я навіть просто скажу: дивись, я на тебе подам до суду… Людина повинна розуміти, що буде справедливе судове рішення, і людина буде захищена. Тому суд ми повинні поважати – а вони (судді, – ред.) повинні це заслужити”, – заявив глава держави.

Зеленський наголосив: “Хочу знати, якщо щось трапиться і будуть порушені мої права”.

Як повідомлялося раніше, 27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.

Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним. 

Утім представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями. 

У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Олександр Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.

  • Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.
  • Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.
  • У квітні Верховний суд відкрив провадження за позовами Олександра Тупицького і Олександра Касмініна щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про скасування їх призначення суддями Конституційного суду.
Теги: Володимир Зеленський, Конституційний суд України, КСУ, реформи

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