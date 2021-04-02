Президент України Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та України сповістив про запровадження санкцій проти "топ-десятки контрабанди".

Про це йшлося в сьогоднішньому зверненні президента, яке спершу було показано телеканалом “Україна24”, а згодом опубліковано пресслужбою президента.

У п’ятницю, 2 квітня, після двох тижні перерви відбулося чергове засідання РНБО. Примітно, що анонсу цього засідання від ОПУ не було. Також не відбувся традиційний брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Раніше в п’ятницю заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в етері того ж телеканалу з медіаконгломерату Ріната Ахметова підтвердив, що засідання відбудеться. Порядок денний досі невідомий, за словами Тимошенка, розглядали “теми безпеки і наведення справедливості”.

У відеозверненні Зеленський проінформував, що РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 10 осіб, причетних до контрабанди.

“Сьогодні, вперше в історії України, запроваджені персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, Апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди. Хочу підкреслити, що боротьба з контрабандою буде продовжена, сьогодні – це перша десятка, але точно не остання”, — сказав він.

Про яких саме осіб йдеться — наразі невідомо. Рішення РНБО щодо запровадження санкції президент має ввести в дію своїм указом.

Зеленський також зазначив, що, за розрахунками експертів, збитки України через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, третина яких пов’язана з неефективною роботою митниці.

“Це економічний тероризм проти України”, — наголосив Глава держави.

25 березня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 19 компаній у сфері користування надрами.

29 березня Державна служба геології та надр анулювала ліцензії 19 компаній, що потрапили під санкції РНБО.