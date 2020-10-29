Під головуванням президента України Володимира Зеленського розпочалося термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо невідкладних заходів, яких має вжити держава після рішення Конституційного Суду щодо неконституційності окремих положень закону про запобігання корупції та статті 366-1 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Починаючи засідання, глава держави наголосив на необхідності термінової реакції на ситуацію, яка склалася після ухвалення Конституційним Судом за поданням групи народних депутатів рішення щодо антикорупційної інфраструктури України.

“Справа не тільки в цьому рішенні, а й загалом у цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національній безпеці та обороні нашої держави. Ми повинні не допустити ані того, що цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, що це або якесь інше рішення Конституційного Суду буде використане ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном”, – зазначив президент.

Він зауважив, що демонтаж контрольних функцій Національного агентства з питань запобігання корупції та кримінальної відповідальності за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні європейськими партнерами.

Зеленський акцентував увагу, що через вищезазначене рішення Конституційного Суду виникла проблема навіть із втіленням у життя результатів місцевих виборів, які відбулися в Україні 25 жовтня. Адже без повноважень НАЗК з проведення спеціальної перевірки, які визнані КСУ неконституційними, не можна призначати обраних осіб на посади в органах місцевого самоврядування – секретаря місцевої ради або голову місцевої ради.

“Тому потрібно дуже детально опрацювати всю проблематику, яку ми, на жаль, отримали після рішення Конституційного Суду. Одразу скажу про головне, щоб ні в кого не було навіть найменшого сумніву, – система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроекти для її поновлення мають бути підготовлені й направлені до Верховної Ради як невідкладні”, – наголосив президент України.

Він закликав членів РНБО напрацювати конкретні рішення.

Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що останні рішення Конституційного суду України не загрожують безвізовому режиму України з Європейським союзом. Однак докорінно змінити ситуацію можна лише шляхом повного завершення судової реформи.