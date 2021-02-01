Про це Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Axios, повідомляє Офіс президента.

“Для мене були не дуже зрозумілі речі, коли була опублікована наша розмова. Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна. Я б ніколи цього не допустив. Неважливо, про що ми говорили. Це перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. І в будь-якому разі ніхто з нас не має права публікувати такі речі. Це особисті речі. Так, ми не належимо самі собі, тому що ми президенти, яких обрав народ. Але я вважаю, що такого не може бути. Це неправильно, і це було початком всього цього кейсу”, – сказав Володимир Зеленський.

На запитання журналіста, чи злиться Зеленський на Трампа, український президент відповів: “Трохи”.

Ще Зеленський підкреслив, що йому було дуже образливо чути і читати у ЗМІ, що Трамп тиснув на нього.

“На сторінках багатьох медіа з’являлося моє прізвище, я читав, що Трамп тиснув на мене. По-перше, це було дуже образливо. Тому що я – президент України. Ми менші за США, але ми – незалежна країна! І ми це довели й Росії, коли зберегли свою незалежність. І доводимо це. Тому Трамп не тиснув на мене, і я ніколи такого не скажу. Тому що йдеться про президента. Я не просто громадянин”, – сказав Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою.