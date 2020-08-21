Президент України Володимир Зеленський стверджує, що в нашій країні є лабораторії, виробничі потужності яких дозволяють масово виготовляти вакцину від коронавірусу.

Про це він сказав під час поїздки в Миколаївську область.

На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров’я веде переговори з країнами, які розробляють вакцини, щоб забезпечити її поставки в Україну.

“Технічно у нас ніякі вакцини ми не могли робити. До медиків й вчених – немає питань. Вони молодці. Не було ніяких лабораторій для виробництва вакцин. Зараз у нас вже є кілька підприємств, які готові виробляти масово. І ми розмовляємо вже з деякими країнами. Якщо нам вдасться домовитися з країнами, ми готові її масово виробляти”, – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, виробництво вакцини покриє як внутрішні потреби українців, так і забезпечить потреби і інших країн.

Росія стверджує, що розробила “першу в світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.