Про це він сказав під час поїздки в Миколаївську область.
На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров’я веде переговори з країнами, які розробляють вакцини, щоб забезпечити її поставки в Україну.
“Технічно у нас ніякі вакцини ми не могли робити. До медиків й вчених – немає питань. Вони молодці. Не було ніяких лабораторій для виробництва вакцин. Зараз у нас вже є кілька підприємств, які готові виробляти масово. І ми розмовляємо вже з деякими країнами. Якщо нам вдасться домовитися з країнами, ми готові її масово виробляти”, – сказав Зеленський.
За словами Зеленського, виробництво вакцини покриє як внутрішні потреби українців, так і забезпечить потреби і інших країн.
Росія стверджує, що розробила “першу в світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування проти коронавірусу може стати доступною в середині 2021-го року.
- Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.
- У Німеччині розкритикували і поставили під сумнів заяву Росії про створення першої в світі вакцини проти нового коронавируса COVID-19.