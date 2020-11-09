Президент Володимир Зеленський поскаржився в соцмережах на політичних опонентів, які зловтішаються на тим, як він захворів на коронавірус. "Зло повертається обов’язково й стократно", - наголосив він.

#Букви пригадують, як “Квартал 95”, актором якого був Зеленський, зловтішався з різних трагічних подій і не тільки.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 листопада, президента отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19.

У своєму дописі, присвяченому цьому, Зеленський розкритикував опонентів за те, що вони зловтішаються над його хворобою.

“З іншого боку, бачу й те, що вже почалося в соцмережах: реєстрові “експерти” від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов’язково й стократно”, – написав Зеленський.

Примітно, що сам Зеленський, бувши актором та автором “Кварталу 95” нерідко не цурався зловтішатися над чужим горем, національним горем, світовими лідерами тощо.

Зокрема, у листопаді 2012 року, у День вшанування жертв голодоморів, телеканал “Інтер” транслював розважальну телепередачу “Кварталу”, в якій актори глузували над президентом Віктором Ющенком та його зусиллями щодо вшанування Голодомору.

Була сценка, де “розвідники” прослуховували експрезидента Віктора Януковича, котрий намагався відгадати пароль від комп’ютера Віктора Ющенка. Одним з варіантів був “сеньйор Голодомор”.

У 2016 році під час виступу в Юрмалі Зеленський порівняв Україну з порноакторкою. Вже президент Зеленський пояснював, що не мав на увазі, що Україна – повія, але за жарт соромно.

У 2018 році Зеленський під час виступу “Кварталу” постав перед глядачами у турецькому головному уборі – фесці, представляючись: “Ердоган – вусатий тарган!”.

Чимало було і недоречних жартів про Євромайдан. Зокрема, висміювалося насильство “Беркуту” щодо протестувальників.

Після того, як Зеленський залишив “Квартал”, зловтішні жарти з репертуару акторів не зникли.

У жовтні 2019 року “Квартал” випустив музичний номер про ексголову Нацбанку України. Тоді артисти студії “Квартал 95” жорстко висміяли те, що у Валерії Гонтаревої згорів будинок, назвавши це “яскравою подією”. У випуску пролунала пісня “Горіла хата”.

Згодом актор Євген Кошовий заспівав ще одну коротку пісню про пожежу в будинку Гонтаревої. В ній Гонтареву було названо “пресвятою погорілицею”, а Кошового — “лисим глупцем”. Ця пісня позиціонувалася як вибачення.