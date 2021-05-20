Президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції заявив, що "за добу не зафіксовано жодного летального випадку від COVID-19".

Про це він сказав на пресконференції, присвяченій підсумкам другого року свого президентства, повідомляють #Букви.

Так, президенту поставили запитання щодо миру на Донбасі, на що глава держави відповів, що не все так просто. Проте зазначив, що у десятки разів зменшилась кількість убитих українських військових.

“Десь 6-7 місяців була більш стабільна ситуація. Ну, ми точно маємо цифри у десять разів нижчі порівняно з іншими періодами – було зменшено кількість пострілів, поранень. Я кожного дня думаю про це. Я знаю. Повірте, я знаю, що сьогодні захворіло п’ять тисяч на COVID-19, 16 тисяч одужало, і сьогодні жодного летального випадку. Я слідкую за цим щодня”, – сказав Зеленський.

Схоже на те, що Володимир Зеленський взяв для прикладу статистику Мінохорони здоров’я за минулу добу, бо за вчора дійсно зафіксовано ​​5 165 нових випадків коронавірусної хвороби, одужало – 16 748 осіб, а ось померло – 203 людини.