Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни в Конституції, яких хоче Росія для повернення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області, поки неможливі. Це в тому числі стосується закону про особливий статус Донбасу.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

При цьому президент зазначив, що все-таки готовий на ці умови РФ.

“Що стосується тих розбіжностей, які є і в мене, і в нашому суспільстві, щодо того, що підписав пан Порошенко, так, вони є, і всі знають – і пані Меркель, і пан Путін – я йому неодноразово відкрито говорив: ні, будуть умови, будуть особливі умови, закон про особливий статус – це зміни в Конституції згідно з децентралізацією. Воно все має бути, я з цим згоден, але зміни Конституції, ті, які вони хочуть, вони сьогодні неможливі”, – сказав Зеленський.

Також він вважає, що передача кордонів українській владі після виборів – це неправильно, тому що Україна не зможе забезпечити вибори на Донбасі, поки там є озброєні люди.