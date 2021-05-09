Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні закликав сприймати слово "перемога" без ейфорії та запаморочень голови, адже у цій війні Україна стратила більше 8 мільйонів життів.

Відео оприлюднила пресслужба Офісу президента 9 травня.

За словами Зеленського, День перемоги над нацизмом – це день пам’яті про страшну ціну; про те, що в Другій світовій загинуло понад 8 млн українців; що додому не повернувся кожен п’ятий українець.

“Війна загалом забрала понад 50 млн людських життів. І через ці жахливі цифри слово “перемога” треба сприймати без ейфорії та запаморочень голови. І бажання повторити перемогу може стосуватися чемпіонату з хокею або футболу, але не війни та смертей кожного з 2194 днів Другої світової”, – сказав Зеленський.

За його словами, Друга світова війна була не про те, чия армія переможе – а про те, чия філософія переможе.

“І важливим є не тільки те, що ми перемогли, а й те, що програв нацизм. Програв назавжди. З приписом: зникнути з цього світу разом з ксенофобією, расизмом та нерівністю. І перемога над нацизмом для нас – це гордість за українців, гордість за наших предків, які були невід’ємною частиною перемоги”, – зазначив Зеленський, додавши, що нікому не дозволить мінімізувати внесок у перемогу українців, які не лише захистили свою землю, але й спільно з десятками інших народів не дали нацистам запанувати у світі.

“Все це болюче й несправедливо щодо всього, що пройшли наші предки, захищаючи українську землю. Але саме їхні подвиги та героїзм дають силу новому поколінню українських військових, наших захисників. І саме вони дають надію на те, що обов’язково настане день, коли можна буде пройтися недільним Донецьком, Луганськом і Ялтою та побачити, як набережною гуляють родини з дітками, фотографуються молодята, у парку дідусь вчить онучку кататися на велосипеді, а поруч вуличний скрипаль неймовірно виконує “Мелодію” Мирослава Скорика. І все це відбувається під синьо-жовтими прапорами, в незалежній Україні”, – зазначив президент.

Сьогодні, 9 травня, у київському парку Вічної Слави квіти до вічного вогню поклали президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак. Президент та голова ОПУ вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.