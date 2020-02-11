Президент України Володимир Зеленський уповноважив генерал-майора СБУ Геннадія Кузнєцова представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання таких обов'язків Валерію Лутковську.

Про це йдеться в указі президента.

Новим указом Зеленський вніс зміни до старого від 19 червня 2019 року.

В указі Зеленського йдеться “уповноважити Кузнєцова Геннадія Івановича представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов’язків В. Лутковську”.

Валерія Лутковська, ексуповноважений Верховної Ради з прав людини, відповідала за гуманітарні питання в Тристоронній контактній групі в Мінську, замінивши Ірину Геращенко. Вона обіймала цю посаду з червня 2019 року.

Додамо, Геннадій Кузнєцов — генерал-майор Служби безпеки України. Керівник Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом СБУ (7 березня 2014-23 січня 2015).