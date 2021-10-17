Про це Андерс Аслунд написав на своїй сторінці у Twitter.
“Як показали нещодавні дослідження AmCham (Американська торгова палата) і EBA (Європейська бізнес асоціація), основною проблемою українського бізнесу є вкрай корумпована судова система, за якою слідують деякі підрозділи правоохоронних органів (прокуратура і СБУ), але президент України Володимир Зеленський замість боротьби з корупцією веде кампанію проти олігархів, наслідуючи приклад Путіна ”
Перед цим Аслунд заявив, що у звіті World Justice Project – міжнародної організації громадянського суспільства, яка опікується просуванням верховенства закону в усьому світі – Україна зі 139 країн посіла 115-е місце. У звіті йдеться, що найбільше корупції в судовій системі, поліції і Збройних силах України.
Нагадаємо, що 4 березня 2021 року вийшла стаття Юлії Мендель, прессекретарки президента Володимира Зеленського, для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.
- У коментарях до статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові, Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом. У розпалі онлайнової дискусії Мендель натякнула, що Аслунд критикує Зеленського, бо ображений через звільнення з наглядової ради “УЗ”.
- Аслунд, коментуючи сварку, заявив: “Не чекаю на вибачення, Мендель не знає як виконувати свою роботу”.
- Нагадаємо, що фільм-розслідування “Офшор 95”, який підготували журналісти агенції “Слідство.Інфо” на основі масштабного витоку даних Pandora Papers, на відеохостингу Youtube вже переглянули понад 1 млн разів. Журналісти повідомили, що Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
- В інфографіці Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) йдеться, що Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.