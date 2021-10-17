Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що президент України Володимир Зеленський замість того, щоб боротися з корупцією, зациклений на олігархах.

Про це Андерс Аслунд написав на своїй сторінці у Twitter.

“Як показали нещодавні дослідження AmCham (Американська торгова палата) і EBA (Європейська бізнес асоціація), основною проблемою українського бізнесу є вкрай корумпована судова система, за якою слідують деякі підрозділи правоохоронних органів (прокуратура і СБУ), але президент України Володимир Зеленський замість боротьби з корупцією веде кампанію проти олігархів, наслідуючи приклад Путіна ”

Перед цим Аслунд заявив, що у звіті World Justice Project – міжнародної організації громадянського суспільства, яка опікується просуванням верховенства закону в усьому світі – Україна зі 139 країн посіла 115-е місце. У звіті йдеться, що найбільше корупції в судовій системі, поліції і Збройних силах України.

Нагадаємо, що 4 березня 2021 року вийшла стаття Юлії Мендель, прессекретарки президента Володимира Зеленського, для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.