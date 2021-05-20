Про це повідомляють #Букви.

Так, сьогодні, 20 травня, відзначають Всесвітній день вишиванки.

З цього приводу в Instagram-акаунтах президента та першої леді Олени Зеленської з’явилися фото у вишиванках та вітання.

“У День вишиванки я чомусь завжди згадую прабабусю Шуру. Можливо, тому, що вона вишивала. У мене залишилося декілька картин, які вона вишила хрестиком (було в неї таке хобі). Вони й зараз висять у моєму домі. На жаль, у мене не залишилося жодної її вишитої сорочки! Як би я хотіла мати з нею ще й такий зв’язок – через вишитий код, у якому вона, можливо, передала б мені своє послання. Знаю, що якби в мене була така сорочка, вона мала б приблизно такий орнамент, як сьогодні у нас із Володимиром”, – зазначила перша леді.

Вона додала, що на Дніпропетровщині, де народилося президентське подружжя, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки – особливий, з квадратним вирізом – каре.

Проте “вишиванки” Зеленських виявилися російською косовороткою та вишитою блузою.

Зазначимо, що косоворотка — російська народна чоловіча сорочка з косим коміром. Має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок, ймовірно, такий комір створений для того, щоб натільний хрест не випадав під час роботи. В Україні й Білорусі косоворотка була невідома, замість неї носили вишиванку.

На чоловічий косоворотці часто відсутня вишивка або вона прикрашає лінію розрізу і горловини. Тоді як українська вишиванка багато прикрашена вишивкою навколо ворота, на плечах і рукавах з рослинними або тваринними мотивами.

При цьому, в першій половині 19 ст. в Україні поширилася мода на сорочки з маніжкою: вони застібалися збоку, але сама вишивка йшла по центру.

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