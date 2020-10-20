Президент України Володимир Зеленський заявив, що безвізовому режиму нашої країни з Європейським Союзом ніщо не загрожує.

Про це він поінформував, виступаючи з посланням у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Зеленського, на Україну на міжнародній арені почали дивитися “по-новому”.

“Чіткий меседж: безвізового режиму України з Європою ніщо не загрожує. Хто б вам що не говорив. Це стосується і співпраці з МВФ, яку ми продовжуємо. Так само – як зі Світовим банком і ЄБРР”, – наголосив Зеленський.

У зв’язку з цим глава держави згадав нещодавній саміт Україна-ЄС, який пройшов у Брюсселі.

“Всі експерти відзначають, що нинішній саміт Україна-ЄС і спільна заява чи не вперше так яскраво і предметно підкреслюють партнерство України і Європи. Відзначають наші успіхи, зокрема відчутний прогрес виконання Угоди про асоціацію, всі передумови для “промислового безвізу”, Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, поглиблення інтеграції українських ринків з європейськими”, – заявив Зеленський.

“Разом із Польщею і Литвою ми заснували “Люблінський трикутник”. Це платформа економічної, політичної і соціальної взаємодії, яка зробить наші країни міцнішими”, – додав він.

Зеленський також висловив думку, що на міжнародному рівні зникла фраза “світ втомився від України”.

“Ми надали іміджу нашої держави нового змісту. На Україну почали дивитися по-новому. Сприймати як конструктивного, надійного, а отже – рівноправного гравця. Як країну, яка цінує будь-яку підтримку, і сподівається насамперед на себе. Тому що розуміє, що ніхто за нас не втілить перетворення, ніхто за нас не побудує успішну країну”, – вважає Зеленський.