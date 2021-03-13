Про це йшлося в черговому відеозверненні Глави держави.
Зеленський прокоментував нещодавнє ухвалення Радою нацбезпеки і оборони проєкту Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Також він згадав про початок розслідування обставин ухвалення “харківських угод”, що дали можливість для анексії Криму.
Він наголосив, що це — не вичерпний список запланованих кроків, та що ця активність в питаннях захисту державних інтересів не пов’язана з дзвінками міжнародних партнерів.
“Все це далеко не повний перелік кроків, вжитих державою останнім часом. І далеко не остаточний список заходів, що будуть вжиті державою в недалекому майбутньому. Підкреслюю: вжиті нашою державою, за нашим рішенням, згідно з нашим обов’язком. А не тому, що нам хтось подзвонив”, — сказав Зеленський
“Додаткових мотивацій, зокрема, від наших партнерів, я не потребую. Підтримки — так. І за неї ми завжди будемо вдячні. Але в першу чергу ми самі маємо себе захищати”, — додав він.
- Зауважимо, що впродовж останніх 2 місяців Рада нацбезпеки ухвалювала багато рішень, що були позитивно схвалені громадянським суспільством.
- Зокрема, було запроваджено санкції проти телеканалів “112 Україна”, Zik, NewsOne Тараса Козака, пов’язаного з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Крім цього, було введено санкції проти родини Медведчука та бізнесу, що їй належить. До санкційного списку потрапили офіцери-зрадники.
- Через те, що ця активність співпала за часом зі вступом на посаду 46-го президента США Джо Байдена, чинній владі дорікають, що ці події можуть бути пов’язані. Зокрема, нерідко можна почути згадування “дзвінків Байдена”, хоча офіційно президенти ще не мали телефонної розмови.