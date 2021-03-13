Президент України Володимир Зеленський відповів на критику щодо того, що політика країни змінилася після зміни президента Сполучених Штатів.

Про це йшлося в черговому відеозверненні Глави держави.

Зеленський прокоментував нещодавнє ухвалення Радою нацбезпеки і оборони проєкту Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Також він згадав про початок розслідування обставин ухвалення “харківських угод”, що дали можливість для анексії Криму.

Він наголосив, що це — не вичерпний список запланованих кроків, та що ця активність в питаннях захисту державних інтересів не пов’язана з дзвінками міжнародних партнерів.

“Все це далеко не повний перелік кроків, вжитих державою останнім часом. І далеко не остаточний список заходів, що будуть вжиті державою в недалекому майбутньому. Підкреслюю: вжиті нашою державою, за нашим рішенням, згідно з нашим обов’язком. А не тому, що нам хтось подзвонив”, — сказав Зеленський “Додаткових мотивацій, зокрема, від наших партнерів, я не потребую. Підтримки — так. І за неї ми завжди будемо вдячні. Але в першу чергу ми самі маємо себе захищати”, — додав він.