Президент Володимир Зеленський заявив, що олігарх Ігор Коломойський жодним чином не може впливати на політику Національного банку України (НБУ).

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю для The New York Times.

“Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку, тому на банківський сектор ніхто, включаючи Коломойського, сьогодні не може впливати. Національний банк є незалежним. Монетарна політика і взагалі політика Національного банку на сьогодні є незалежними. Вони мають повну підтримку від мене”, – сказав президент.

У приклад того, що НБУ незалежний президент навів закон, який унеможливлює зовнішні впливи на НБУ.

“Ми ухвалили дуже складний закон щодо неможливості впливу ззовні на банківський сектор. Дався він нам дуже складно, ухвалювали його дуже довго”, – зазначив президент.

Що стосується скандальних заяв Коломойського щодо курсу України, то, за словами Зеленського, це все лише особиста позиція Коломойського.

“Ігор Коломойський не є президентом. І виступати від України, від імені президента України, від уряду України він не може. Це заяви одного з бізнесменів, одного з олігархів”, – сказав глава держави.