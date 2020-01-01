Відеозвернення опубліковано Офісом президента України.

Зеленський закликав українців об’єднатися, незалежно від уподобань, ідеалів або мови спілкування.

Свої привітання також озвучили Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, перший Глава держави Леонід Кравчук, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

У своєму 13-хвилинному новорічному відеопривітанні Зеленський заявив, що не має наміру говорити про речі, які зазвичай звучать у святкових роликах Глави держави. Основним посиланням привітання українського лідера стало те, що відмінності між громадянами України — ідеологічні, політичні, релігійні, культурні та інші — не повинні ставати причиною конфліктів та розбіжностей між нами.