Український лідер Володимир Зеленський записав відеозвернення у зв'язку з катастрофою літака авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня.

Відповідне відео розмістили на каналі Офісу президента.

Зеленський зазначив, що ранок 8 січня стало чорною сторінкою в історії і України, і всього світу, назвавши імена загиблих 11 українців.

Він також висловив співчуття родичам і близьким загиблих громадян Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії.

“Пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов’язково дізнаємося правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран”, – заявив Президент.

Він повідомив, що до Ірану вже прибула українська пошуково-рятувальна група в складі 45 чоловік. Це представники Державіаслужби, Нацбюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і представники МАУ.

“Ми очікуємо, що всі вони будуть включені в роботу комісії, зокрема до розшифровки записів” чорних скриньок”. У разі потреби до складу комісії можуть долучатися і інші необхідні експерти, також прибули до Тегерану. Це представники РНБО, СБУ, ГСЧС, Міноборони, МЗС, МВС та інших державних установ. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони проведуть ідентифікацію та репатріацію загиблих українців”, – сказав президент.

Також він нагадав, що українським громадянам рекомендовано утриматися від відвідування Ірану, а також заборонені польоти в повітряному просторі Ірану і Іраку.

Зеленський закликав не розвивати різні конспірологічние теорії і домисли про трагедію.

“Зрозуміло, що всі ми хочемо, як можна швидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування. І я прошу всіх утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій … Це не тема для хайпу, лайків в соцмережах, сенсацій і конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка і мудрість”, – резюмував президент.