Про це Зеленський розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

“Спочатку вони (урядовці, – ред.) почали ховатися від медіа. Тому що вони всі молоді і всі боялися. По-друге, вони одразу почали загравати перед аудиторією в Facebook. Це неправильно. Тому що в країні живуть різні люди, і не тільки користувачі Facebook… Вони загравали з цими людьми: ой, як на них подивилися, скільки у них лайків, почалася вся ця історія”, — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, він тоді зустрівся з прем’єром Олексієм Гончаруком та сказав: “Слухай, нам потрібно працювати. Ми забороняємо міністрам упродовж робочого дня користуватися Facebook і іншими соціальними мережами. Треба роботу робити. Що за ігри? Що відбувається, що це за піонер-табір?”.

Президет зазначив, що деякі міністри зрозуміли вимогу, а деякі – ні: “Реформи робили так, щоб в Facebook сказали їм “клас”. А що відбувається на вулицях нікого не цікавить”.