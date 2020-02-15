Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зеленський зазначив, що наразі українська сторона запропонувала та погодила одну ділянку із необхідних трьох. Водночас він додав, що найближчим часом Україна проінформує інших учасників нормандського формату про сенс секторального розведення.
“Я хотів би розповісти про пропозицію України про розведення сил за секторальним принципом. Відповідно до нього, лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які збройні формування, озброєні війська та військова техніка”, – пояснив президент.
- Раніше Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що наразі для розведення сил на Донбасі готуються три нові точки.
- Напередодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил і засобів в районі Петровського.