Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки запропонував ідею секторального розведення сил на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зеленський зазначив, що наразі українська сторона запропонувала та погодила одну ділянку із необхідних трьох. Водночас він додав, що найближчим часом Україна проінформує інших учасників нормандського формату про сенс секторального розведення.

“Я хотів би розповісти про пропозицію України про розведення сил за секторальним принципом. Відповідно до нього, лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які збройні формування, озброєні війська та військова техніка”, – пояснив президент.