Відповідну заяву він зробив з нагоди 29-ї річниці Всеукраїнського референдуму про незалежність.

“Хоч це й не передбачено правилами правопису, але я гадаю, що слово “Незалежність” варто писати з великої літери. На знак безмежної поваги до всіх, хто століттями за неї боровся, та як символ того, як багато вона для нас означає”, – наголосив Зеленський на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що рівно 29 років тому, 1 грудня 1991 року, відбувся Всеукраїнський референдум, “на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні “так”.

“Понад 28 мільйонів голосів стали одним, потужним голосом українського народу, щоб промовити на весь світ: “Ми хочемо й будемо жити у своїй державі – у вільній Україні”. Згодом ми зрозуміємо, що здобуття Незалежності не означає остаточного завершення боротьби. Що її потрібно захищати зі зброєю в руках, ціною власного життя. Ми робимо це сьомий рік поспіль. Робимо все для настання миру та повернення своїх територій”, – зазначив глава держави.

Зеленський закликав українців задуматися про це і “пам’ятати щоразу, коли так кортить розпочати фейсбук-баталію з власними співгромадянами на тему “Хто більше, краще та правильніше любить Україну?”.

“Головне ж сьогодні полягає в тому, що у нас є все необхідне, аби ми стали потужною та конкурентоспроможною країною. І Україна має всі шанси бути саме такою вже незабаром. Але це можливо за однієї простої умови – якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля”, – підсумував Зеленський.