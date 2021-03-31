Про таку ідею глави держави поінформували в пресслужбі Кабінету Міністрів. Крім того, її озвучив у Facebook міністр КМУ Олег Немчінов.
У Кабміні називають цю ідею “деконцентрацією органів виконавчої влади”. Її обговорювали під час нещодавнього засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління.
За словами Немчінова, Зеленський запропонував перенести центральні органи виконавчої влади з Києва до “обласних центрів чи центрів територіальних громад” упродовж уже найближчих двох років.
“Президентом України ініційовано запровадження деконцентрації центральних органів виконавчої влади – тобто переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів (обласних центрів чи центрів територіальних громад) – впродовж найближчих двох років. Секретаріат Кабінету Міністрів України розробив та представив пропозиції щодо такого переміщення”, – зазначив Немчінов.
Він також перерахував “переваги деконцентрації”:
• закінчення концентрування центральних органів влади у місті Києві дасть можливість рівному розвитку регіонів;
• підняття благоустрою в регіонах;
• наближення процесу формування та реалізації політик до людей;
• зменшення навантаження на місто Київ;
• створення нових робочих місць у регіонах, покращення можливості для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції;
• стимулювання економічного розвитку регіонів;
• прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації та зменшення ролі чиновників у житті людини.
Про які саме “центральні органи виконавчої влади” йдеться, Немчінов не уточнив.
Згідно із указом президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 1999 року, “вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади”.
А до системи центральних органів виконавчої влади України входять: міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. При цьому міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади.
Наприклад, до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом відносяться: Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та інші (згідно із чинним законом “Про центральні органи виконавчої влади”).
- Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував проводити засідання Київської обласної державної адміністрації в Київській області замість столиці.
- Крім того, в команді Володимира Зеленського розглядали можливість перенесення Адміністрації президента до Українського дому на Європейській площі, де до 1993 року розташовувалася Київська філія Центрального музею Леніна. Це було ще до зміни назви на Офіс президента. Згодом від ідеї перенесення відмовилися.