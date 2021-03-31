Президент України Володимир Зеленський запропонував перенести "центральні органи виконавчої влади" з Києва до регіонів.

Про таку ідею глави держави поінформували в пресслужбі Кабінету Міністрів. Крім того, її озвучив у Facebook міністр КМУ Олег Немчінов.

У Кабміні називають цю ідею “деконцентрацією органів виконавчої влади”. Її обговорювали під час нещодавнього засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління.

За словами Немчінова, Зеленський запропонував перенести центральні органи виконавчої влади з Києва до “обласних центрів чи центрів територіальних громад” упродовж уже найближчих двох років.

“Президентом України ініційовано запровадження деконцентрації центральних органів виконавчої влади – тобто переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів (обласних центрів чи центрів територіальних громад) – впродовж найближчих двох років. Секретаріат Кабінету Міністрів України розробив та представив пропозиції щодо такого переміщення”, – зазначив Немчінов.

Він також перерахував “переваги деконцентрації”:

• закінчення концентрування центральних органів влади у місті Києві дасть можливість рівному розвитку регіонів;

• підняття благоустрою в регіонах;

• наближення процесу формування та реалізації політик до людей;

• зменшення навантаження на місто Київ;

• створення нових робочих місць у регіонах, покращення можливості для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції;

• стимулювання економічного розвитку регіонів;

• прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації та зменшення ролі чиновників у житті людини.

Про які саме “центральні органи виконавчої влади” йдеться, Немчінов не уточнив.

Згідно із указом президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 1999 року, “вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади”.

А до системи центральних органів виконавчої влади України входять: міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. При цьому міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади.

Наприклад, до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом відносяться: Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та інші (згідно із чинним законом “Про центральні органи виконавчої влади”).