Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді звільнити в 2020 році випускників шкіл від обов'язкової державної підсумкової атестації, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це свідчить законопроєкт № 3669, поданий президентом сьогодні, 17 червня.

Зазначається, що метою прийняття цього документу є мінімізація ризиків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

“Установити, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації”, – йдеться в законопроєкті.

При цьому, здобувачі освіти мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.

Законопроєкт визначений президентом як невідкладний.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку владою рішення про скасування у 2020 році проведення зовнішнього незалежного оцінювання.