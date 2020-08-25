Про це він сказав на селекторній нараді, присвяченій ситуації з COVID-19.
Відзначається, що у зв’язку зі зростанням показників захворюваності на коронавірус в усьому світі, Кабінет міністрів України розробляє регламент заборони на в’їзд у країну іноземних громадян з країн “червоної зони” терміном на 30 днів.
Проте Володимир Зеленський заявив, що для громадян Білорусі слід пом’якшити умови в’їзду в Україну через напружену внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі.
“Як ми можемо заборонити в’їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно виписати полегшені умови в’їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все”, – сказав Зеленський.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- Минулої неділі тисячі людей по всій Білорусі в черговий раз вийшли на марш проти режиму Лукашенка.
- У Міністерстві закордонних справ України порадили керівництву Білорусі відмовитися від насильства, бо це шлях в нікуди.