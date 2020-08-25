Президент Володимир Зеленський заявив, що білорусам треба полегшити правила в'їзду в Україну.

Про це він сказав на селекторній нараді, присвяченій ситуації з COVID-19.

Відзначається, що у зв’язку зі зростанням показників захворюваності на коронавірус в усьому світі, Кабінет міністрів України розробляє регламент заборони на в’їзд у країну іноземних громадян з країн “червоної зони” терміном на 30 днів.

Проте Володимир Зеленський заявив, що для громадян Білорусі слід пом’якшити умови в’їзду в Україну через напружену внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі.

“Як ми можемо заборонити в’їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно виписати полегшені умови в’їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все”, – сказав Зеленський.