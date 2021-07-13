Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проєктів з розвитку інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

У вівторок, 13 липня, відбулася перша за більш як два роки перебування Володимира Зеленського на посаді телефонна розмова з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

“Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проектів”, – зауважив президент України.

Глава держави окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.

Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.

Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.

Голова КНР відзначив важливість президентського проекту “Велике будівництво” й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі. Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати “містком у Європу” для китайського бізнесу.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що влада Китаю погрожувала заблокувати постачання 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в Україну, вимагаючи відмовитися від підтримки документа, що дозволяє перевірити дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

За оцінками міжнародних спостерігачів, щонайменше 2 мільйони уйгурів та інших мусульманських меншин були та залишаються в концентраційних таборах, які створено в цьому автономному окрузі. Світові лідери звинувачують Китай в геноциді уйгурів, а комуністична влада намагається виправдовуватися та відкидає звинувачення.

Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом. Це сталося, коли готувалася кредитна угода з Китаєм, яку було підписано 30 червня.