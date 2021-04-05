Це питання український президент обговорив з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, повідомляє Офіс президента.
“Співрозмовники відзначили важливість підтримки високої динаміки політичного діалогу, необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційного співробітництва. Сторони приділили окрему увагу перспективам співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці”, – пише пресслужба ОП.
Зокрема, під час зустрічі йшлося про залучення інвестицій з Катару в розвиток інфраструктурних об’єктів в Україні – будівництво доріг і мостів.
“Сподіваюся, що катарські компанії долучаться до проєктів “Великого будівництва” вже цього року”, – сказав Зеленський.
Крім цього, президент повідомив про підписання двох комерційних контрактів.
“Радий підписанню 13 важливих документів між Україною і Катаром, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці”, – написав він у Twitter.
- Раніше Україна та Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄРББ) підписали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом на ремонт та будівництво доріг.
- Народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив, що на “Велике будівництво” доріг 2020 року витратили 120 мільярдів гривень, за які відремонтували 4 тисячі кілометрів доріг, а у 2018 відремонтували 3 800 км доріг за 40 млрд грн.
- Також експертка, членкиня волонтерського десанту Міноборони 2014-2016 років Неллі Стельмах заявила, що будівельна компанія ТОВ “ПБС”, яка міститься в орбіті партнера олігарха Коломойського Олександра Шевченка, на дорожніх підрядах у рамках “Великого будівництва” значно завищувала розцінки на матеріали та роботи.