Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Катару запросив місцеві компанії долучитись до проєктів "Великого будівництва".

Це питання український президент обговорив з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, повідомляє Офіс президента.

“Співрозмовники відзначили важливість підтримки високої динаміки політичного діалогу, необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційного співробітництва. Сторони приділили окрему увагу перспективам співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці”, – пише пресслужба ОП.

Зокрема, під час зустрічі йшлося про залучення інвестицій з Катару в розвиток інфраструктурних об’єктів в Україні – будівництво доріг і мостів.

“Сподіваюся, що катарські компанії долучаться до проєктів “Великого будівництва” вже цього року”, – сказав Зеленський.

Крім цього, президент повідомив про підписання двох комерційних контрактів.

“Радий підписанню 13 важливих документів між Україною і Катаром, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці”, – написав він у Twitter.