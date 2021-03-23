Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Згідно з документом, задля розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму з 1 квітня до 30 вересня 2021 року запроваджується безвізовий в’їзд в Україну та транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.
Кабінет Міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.
- З 1 березня для громадян України почне діяти безвізовий режим з карибською острівною державою Гренада, а також із заморськими територіями у складі Нідерландів.