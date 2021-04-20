Про це повідомляється на сайті Глави держави.
У вівторок, 20 квітня, Зеленський підписав указ № 167/2021 “Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України”.
Відповідно до указу, очільник Офісу президента Андрій Єрмак має у десятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.
Також Зеленський ухвалив визнати таким, що втратив чинність, указ п’ятого президента Петра Порошенка, яким було затверджено склад аналогічної комісії у 2017 році.
- Напередодні Верховна Рада змінила вимоги до призначення судді КСУ в законі про повноваження старост.
- Перед цим XVII з’їзд суддів під час повторного таємного голосування не зміг обрати суддю Конституційного суду за своєю квотою.