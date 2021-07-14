Президент Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду"Національна легенда України". Вона вручатиметься за видатні заслуги у становленні незалежної України.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Повідомляється, що цією нагородою відзначатимуть за видатні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народу.

Також нагороду вручатимуть тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та веде активну благодійну та громадську діяльність.

Малюнок цієї нагороди буде затверджено за результатами Всеукраїнського конкурсу, який має підготувати та провести Кабінет міністрів.

Уряд має до 9 серпня подати на затвердження президенту проєкт Положення про нагороду “Національна легенда України” та проєкти малюнка.