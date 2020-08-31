Президент Володимир Зеленський заявив, що поки що нема підстав для розпуску Верховної Ради.

Про це він заявив у своєму виступі на позачерговому з’їзді партії “Слуга народу”.

“Рік тому – у перший день вашої (нашої) роботи під куполом я сказав, що ця Верховна Рада точно увійде в історію. Правда є два варіанти: як парламент, який зробив все, що не зробили всі політики за 28 років; або – як парламент, який проїснував найменше. Чи можна сказати, що ви пройшли перший шлях? Поки що ні. Але ключове слово – поки що. Чи можна сказати, що ви рухаєтесь до другому сценарію? Поки що теж ні, слава Богу. Але ключове – поки що”, – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що попереду ще дуже багато роботи, і політсила повинна виконати все, що обіцяла.

“Але багато чого і не зроблено, тому роозслаблятися зарано”, – додав президент.

Зеленський також додав, що монобільшість “є, і вона існує”.

“Так, деякі люди забули, навіщо вони сюди попали, але вони – мікроби у вашому здоровому організмі”, – зазначив Зеленський.