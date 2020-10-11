Президент Володимир Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу в Україні.

Про це у Facebook повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За його словами, у світі епідемія набирає обертів. Та в Україні ситуація є цілком контрольованою.

Серед пріорітетів уряду країни: зміцнення системи охорони здоров’я; вибірково посилюється карантин; запроваджується реальна відповідальність для керівників за недотримання карантинних обмежень.

Щодо 10 кроків, то вони наступні:

Вищі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Осінні канікули у школах пропонують почати з наступного тижня до 15 жовтня. У червоних та помаранчевих зонах заклади громадського харчування – ресторани, клуби – можуть працювати лише до 22:00. Міністерству охорони здоров’я доручено збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби. У Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. У Києві ймовірним місцем розглядають Палац спорту. Щоб збільшити кількість ліжкомісць до прийняття пацієнтів з ковідом готують відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук. До роботи в інфекційних лікарнях залучають інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ. МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис. до 50 тис. на добу. До кінця жовтня місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. Верховна Рада розгляне зміни до закону, якими запровадить штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.