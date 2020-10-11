Про це у Facebook повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
За його словами, у світі епідемія набирає обертів. Та в Україні ситуація є цілком контрольованою.
Серед пріорітетів уряду країни: зміцнення системи охорони здоров’я; вибірково посилюється карантин; запроваджується реальна відповідальність для керівників за недотримання карантинних обмежень.
Щодо 10 кроків, то вони наступні:
- Вищі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання.
- Осінні канікули у школах пропонують почати з наступного тижня до 15 жовтня.
- У червоних та помаранчевих зонах заклади громадського харчування – ресторани, клуби – можуть працювати лише до 22:00.
- Міністерству охорони здоров’я доручено збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби.
- У Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. У Києві ймовірним місцем розглядають Палац спорту.
- Щоб збільшити кількість ліжкомісць до прийняття пацієнтів з ковідом готують відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук.
- До роботи в інфекційних лікарнях залучають інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ.
- МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис. до 50 тис. на добу.
- До кінця жовтня місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню.
- Верховна Рада розгляне зміни до закону, якими запровадить штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.
- За минулу добу, 10 жовтня, у Києві виявили 502 випадки захворювання на коронавірус COVID-19.