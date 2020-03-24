Президент України Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони Генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Відповідний указ №107/2020 опубліковано на сайті Глави держави.

“Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: … затвердити в персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Венедіктову Ірину Валентинівну — Генерального прокурора”, – йдеться в указі.

Документ був підписаний Зеленським 24 березня і набирає чинності з дня його опублікування.

17 березня Верховна Рада України підтримала призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора за поданням президента Володимира Зеленського.

До цього Венедіктова кілька місяців виконувала обов’язки директора Державного бюро розслідувань, а раніше була нардепом від “Слуги народу”.