Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Відповідний указ він підписав 5 травня 2020 року.

Зокрема, українську делегацію в ТКГ очолює президент України у 1994 – 2005 роках Леонід Кучма.

Його першим заступником став віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, а заступником— голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Мережко.

Представником у робочій підгрупі з соціально-економічних питань стала заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко, представником у робочій підгрупі з політичних питань — голова комітету Ради з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін, представником у робочій підгрупі з безпекових питань — заступник міністра оборони Олександр Поліщук, представником в робочій підгрупі з гуманітарних питань — голова комітету Парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова.

Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник повноважні визначати заступників представників у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

При цьому, на Міністерство закордонних справ покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.