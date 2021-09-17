Про це повідомили в Офісі президента.

Бюлетень містить кілька частин. У першій зазначено результати оборонної реформи, реалізація якої тривала з 2016 по 2020 рік. Також описано основні результати оборонного огляду.

Документ передбачає перспективний огляд сфери безпеки до 2030 року.

У стратегії йдеться, що військова політика України буде реалізована за такими напрямами:

відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, стримування загрози з боку Росії й запобігання військовим конфліктам з іншими країнами;

розроблення плану оборони України;

передача центральним органам виконавчої влади можливостей сучасної мобілізації, ефективне управління оборонними ресурсами та задоволення потреб в оборонній сфері;

всебічне забезпечення оборони України;

використання досвіду, принципів та стандартів НАТО, участь у спільних операціях та навчаннях, задоволення критеріїв членства для подальшої інтеграції.

У другій частині визначено основні напрями реалізації військової політики, перспективну модель ЗСУ, основні спроможності сил оборони, яких слід досягнути.

На основі цього бюлетеня планується розробити державні цільові програми та інші документи й проєкти з розвитку можливостей сил оборони.