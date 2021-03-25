Про це поінформували в пресслужбі Офісу глави держави.

Зеленський видав указ №117, яким увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня “Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”.

Документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, які спрямовані на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму.

“Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова, а також головні напрямки відповідної економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної та безпекової політики. Також Стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна послідовна у своїх діях з відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок нехтування Російською Федерацією своїми міжнародними зобов’язаннями”, – наголосили в ОПУ.

Про що йдеться в документі

Згідно зі Стратегією, формування в Україні політики деокупації та реінтеграції Криму “поєднується із заходами щодо розбудови миру, посилення обороноздатності держави, забезпечення подальшого суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку України на засадах європейської та євроатлантичної інтеграції”.

Передумовами реінтеграції Криму визначено:

• розвиток демократичних інститутів, механізмів забезпечення захисту прав, свобод людини і громадянина;

• розвиток економіки України, що має забезпечити поступове наближення якості життя в нашій країні до європейських стандартів;

• підвищення ефективності державного управління;

• зміцнення обороноздатності держави, поліпшення спроможностей та розвиток Збройних Сил України;

• підвищення рівня національної стійкості, запобігання потенційним конфліктам;

• постійна підтримка та розвиток контактів соціально-гуманітарного, культурного, інформаційного характеру з громадянами України, які проживають у Криму;

• сприяння консолідації українського суспільства, формування патріотичного, державницького світогляду, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей Українського народу;

• консолідація міжнародних зусиль з метою сприяння процесу деокупації Криму;

• забезпечення реалізації українцями, які проживають у Криму, гарантованого Конституцією України права на освіту.

Серед ключових принципів Стратегії деокупації є наступні:

1. Територія АР Крим та міста Севастополя є невід’ємною складовою частиною території України.

2. Україна послідовно всіма засобами протидіє легітимізації Росією спроби анексії тимчасово окупованої території.

3. Україна не визнає і не визнаватиме результатів так званих “референдумів і виборів”, проведених у Криму з порушенням українського законодавства та міжнародного права.

4. Україна наголошує на пріоритетності політико-дипломатичних засобів вирішення збройного конфлікту, розв’язаного РФ, відновлення та розбудови миру.

5. Україна залишає за собою право застосування всіх передбачених міжнародним правом і національним законодавством засобів захисту прав і свобод людини, національних інтересів, відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного державного кордону.

6. Україна визнає недійсними будь-які правочини, вчинені фізичними і юридичними особами в окупованому Криму з порушенням вимог українського законодавства.

7. Україна не визнає примусового або автоматичного набуття громадянами України, які проживають у Криму, громадянства РФ і розцінює це як акт примусу щодо українців та порушення міжнародного гуманітарного права.

8. Україна запроваджує заходи у сфері перехідного правосуддя (зокрема щодо відшкодування шкоди через агресію РФ та окупацію), захисту та відновлення порушених прав, притягнення до відповідальності винних осіб.

9. Україна відстоює принцип денуклеаризації і демілітаризації Кримського півострова.

10. Україна формує доказову базу щодо міжнародних злочинів, які вчиняє РФ та її окупаційна адміністрація у Криму.

11. Україна вживає заходів із надання допомоги українцям, які постраждали внаслідок агресії РФ, тимчасової окупації Криму, відшкодування завданої їм шкоди.

12. Україна встановлює з урахуванням норм міжнародного права підстави притягнення до відповідальності осіб, причетних до здійснення агресії РФ, окупації Криму (зокрема визначає підстави для застосування амністії, люстрації).

13. Україна відстоює позицію щодо недопущення послаблення персональних спеціальних економічних та інших санкцій, запроваджених до Російської Федерації, її фізичних та юридичних осіб, а також позицію щодо необхідності посилення санкційного тиску на РФ.

14. Україна застосовує особливий режим в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (для гарантування безпеки громадян, захищення критично важливих об’єктів інфраструктури, недопущення поширення терористичних та інших загроз).

15. Україна вживає необхідних соціальних, гуманітарних, освітніх, комунікаційних, правових, медичних та інших заходів для забезпечення можливості реалізації українцями, котрі проживають на тимчасово окупованій території, їхніх прав та законних інтересів на підконтрольній Україні території.

16. Україна створює умови для зростання та зміцнення рівня довіри українців, які проживають на тимчасово окупованій території, до органів державної влади України.

“Кримська платформа”

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).

“Україна засновує та розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів громадян України”, – сказано в Стратегії.

Цей документ є закликом до об’єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права та розбудові миру й безпеки у Європі.

Тепер Кабінет Міністрів повинен розробити план реалізації Стратегії деокупації Криму, на основі якого державні органи України підготують і реалізовуватимуть відповідні заходи.