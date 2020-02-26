Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відкриття форуму Age of Crimea 2020.

“Я хочу запевнити, що канал ATR продовжить своє мовлення. Ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання вирішиться найближчим часом”, – наголосив він.

Зеленський додав, що жителям незаконно анексованого Криму потрібне об’єктивне джерело інформації.

“Ми повинні говорити з кримчанами про те, що робить держава для їхнього захисту. Тому так важливо забезпечити мовлення на Крим. Людям там необхідне джерело об’єктивної інформації про сучасну Україну”, – заявив глава держави.

Варто відзначити, що з 1 квітня 2015 року ATR припинив аналогове мовлення на території анексованого Криму, оскільки йому не видали російську ліцензію. Мовлення відновилося з 17 червня 2015 року, коли телеканал переїхав до Києва.

У 2016 році Верховна Рада України дозволила спрямовувати кошти держбюджету на підтримку ATR.

У лютому 2020 року телеканал заявив про загрозу закриття через блокування фінансування. Зазначалося, що з держбюджету України на фінансування ATR виділено 50 млн грн. Частина цих грошей прийшла на рахунок каналу, але їх заблокувало казначейство.