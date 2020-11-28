Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні.

Зранку вони прибули до пам’ятного знака жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі в Києві, де встановили композиції з пшеничних колосків і калини. Після цього Зеленський та перша леді прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр.

“Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проєкту. Однак такі проєкти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету Міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проєкт буде обов’язково завершено“, – сказав президент.

Нагадаємо, що перша черга Національного музею Голодомору-геноциду (Меморіал жертв Голодомору) зведена у 2008—2010 роках для увічнення пам’яті мільйонів людей, які загинули від штучно створеного у 1932—1933 рр. керівництвом СРСР голоду, що став інструментом здійснення геноциду українського народу.