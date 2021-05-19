Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента України.

Прес-конференція глави держави запланована на 12:00 на території ДП “Антонов” (вул. Академіка Туполєва, 1).

“У четвер, 20 травня, о 12:00 відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського”, – йдеться в повідомленні.

Повідомлення про захід з’явилося на сайті ОПУ сьогодні, на акредитацію журналістам дали час до 15:00 19 травня.

На Банковій зазначили, що “у зв’язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході”.

Водночас прес-конференція транслюватиметься онлайн у соцмережах та на офіційних сторінках Офісу президента.

Варто зазначити, що на початку травня кореспондента видання #Букви не акредитували на відкритий для преси захід за участі президента Володимира Зеленського, пославшись на карантинні обмеження. Йдеться про прес-конференцію за підсумками зустрічі Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена, що перебував у Києві з офіційним візитом.

В ОПУ не інформували про критерії, за якими було обрано тих журналістів, хто зміг бути присутнім.

А в травні 2020 року журналістів видання #Букви не акредитували на підсумкову пресконференцію президента Володимира Зеленського.

Тоді у Маріїнському парку, де тривала пресконференція, наш кореспондент намагався поставити главі держави запитання, стоячи з плакатами. Тим часом поліціянти влаштовували йому неодноразові перевірки.