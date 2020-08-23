Президент Володимир Зеленський у День прапора запросив чотирьох президентів України – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка і Петра Порошенка на "лінійку честі і пам'яті".

Про це президент написав у Facebook.

“Сьогодні поруч зі мною на «лінійці честі та пам’яті» стояли також усі президенти України, яких я запросив. Стояли для того, на мою думку, щоб разом усвідомити, яку країну ми побудували. Не сумніваюся, що кожен з нас, з президентів, напевно, по-своєму цінує й любить свою країну. Цінує те, що він сам зробив для неї. Розуміє те, що хоче зробити наступний Президент”, – написав Зеленський.

Президент зазначив, що кожен з його попередників не готовий “розірвати країну заради сьогохвилинних політичних цілей”.

“Швидкоплинне минає, вічне залишається. Вічне – це Україна, в якій від кожного з нас є дуже вагома частинка щирої любові”, – написав він.