Президент Володимир Зеленський і Офіс президента зібралися у коротку відпустку на Новий рік.

Про це заявила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель в коментарі “КП в Україні”.

Мендель розповіла, що Зеленський ще не записав новорічне привітання до українців, але вже йде підготовка. Деталі звернення його прес-секретар розкривати не стала, але розповіла про плани глави держави на зимові свята.

Зокрема, в найближчі дні президент з дружиною візьмуть участь у відкритті ялинки на Банковій.

“Президент і перша леді запалять новорічну ялинку біля Офісу президента. Прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісною історією”, – заявила Мендель.

Про дату і час цієї події повідомлять пізніше.

Також вона розповіла, що у президента на Новий рік буде короткий відпочинок.

“І у президента, і у його Офісу буде кілька вихідних. Але при цьому глава держави завжди залишається на зв’язку і за потреби буде працювати. Сьогодні завдяки розвитку технологій організувати зв’язок, зібрати нараду й обговорити важливі події можна в дуже швидкому режимі. Президент завжди реагує на розвиток подій і швидко приймає рішення, вихідний не може бути причиною відсутності реакції президента, якщо відбувається щось важливе для країни”, – резюмувала Мендель.