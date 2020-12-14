Про це заявила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель в коментарі “КП в Україні”.
Мендель розповіла, що Зеленський ще не записав новорічне привітання до українців, але вже йде підготовка. Деталі звернення його прес-секретар розкривати не стала, але розповіла про плани глави держави на зимові свята.
Зокрема, в найближчі дні президент з дружиною візьмуть участь у відкритті ялинки на Банковій.
“Президент і перша леді запалять новорічну ялинку біля Офісу президента. Прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісною історією”, – заявила Мендель.
Про дату і час цієї події повідомлять пізніше.
Також вона розповіла, що у президента на Новий рік буде короткий відпочинок.
“І у президента, і у його Офісу буде кілька вихідних. Але при цьому глава держави завжди залишається на зв’язку і за потреби буде працювати. Сьогодні завдяки розвитку технологій організувати зв’язок, зібрати нараду й обговорити важливі події можна в дуже швидкому режимі. Президент завжди реагує на розвиток подій і швидко приймає рішення, вихідний не може бути причиною відсутності реакції президента, якщо відбувається щось важливе для країни”, – резюмувала Мендель.
- Як повідомлялося раніше, 5 січня ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман.
- Після повідомлення в ЗМІ пресслужба українського лідера заявила, що Зеленський найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні. Спершу прессекретарка Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі.
- Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран у конфлікті через ліквідацію американцями генерала Касима Сулеймані.
- Голова держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман міститься у чорному списку Євросоюзу.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся Президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень.