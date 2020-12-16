Відповідне відео оприлюднила прессекретарка президента Юлія Мендель.
За словами Мендель, у такий спосіб вона вирішила анонсувати інтерв’ю Зеленського неназваному “великому іноземному виданню”.
Гра в пінг-понг з Шефіром відбувалася під прицілом камер фотографів видання.
“Президента фотографують в різних форматах. Серед іншого — і під час короткої фізкультперерви”, — зазначила Мендель.
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- Торік журнал Time розмістив Зеленського на обкладинці свого європейського грудневого номера. Фото доповнював підпис “Людина посередині”. Таку саму назву має метод компрометації каналу зв’язку.
- Кілька місяців тому в інтерв’ю британській BBC Зеленський назвав перемогою те, що на Донбасі за 75 днів “тиші” загинув один військовий.