Президент Володимир Зеленський зіграв зі своїм помічником Сергієм Шефіром у пінг-понг на камеру.

Відповідне відео оприлюднила прессекретарка президента Юлія Мендель.

За словами Мендель, у такий спосіб вона вирішила анонсувати інтерв’ю Зеленського неназваному “великому іноземному виданню”.

Гра в пінг-понг з Шефіром відбувалася під прицілом камер фотографів видання.

“Президента фотографують в різних форматах. Серед іншого — і під час короткої фізкультперерви”, — зазначила Мендель.

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