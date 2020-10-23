Відповідне відео опубліковано в Мережі, повідомляють #Букви.
Інцидент стався напередодні під час візиту глави держави до Маріуполя.
Як повідомили в Офісі президента, там Зеленський взяв участь у відкритті сучасної льодової арени Mariupol Ice Center вартістю 90 млн грн (з льодовим катком, медпунктом, спортзалом, фуд-кортом і фан-шопом).
Після церемонії відкриття на арені відбувся хокейний матч між молодіжними командами “Сокіл” (Київ) і “Маріуполь” (Маріуполь).
У цей час Зеленський “поспілкувався з видатними українськими спортсменами та обговорив з ними популяризацію спорту серед населення, важливість розбудови інфраструктури та розвиток спортивної медицини”.
Судячи з фото ОПУ і відео в Мережі, засідання проходило в приміщенні, за заскленими вікнами якого на льодовій арені якраз проходив матч.
У якийсь момент пролунав гучний звук, який налякав президента. Зеленський скривився, заткнув пальцями вуха і трохи відсунувся.
“Все нормально, все нормально. Це звук. Бачите, всі спортсмени, у всіх серце здорове. І це найголовніше. Всіх перевірять, ніхто не втік, бачите? Всі люди міцні”, – заявив згодом Зеленський.
Присутні після цього почали сміятися.
Зеленський в Маріуполі трохи злякався.😂 pic.twitter.com/gwhQUsCdc2
— Віталій Барабаненко (@baraban088) October 22, 2020
- У серпні під час інспектування школи-інтернату у Миколаєві президент Володимир Зеленський пограв з м’ячем у спортзалі школи та влучив у кошик.
- Раніше козаки перевірили Зеленського на хоробрість: розрізали шаблею огірок на його руці.