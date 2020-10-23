Президент України Володимир Зеленський злякався гучного звуку під час хокейного матчу в Маріуполі (Донецька область).

Відповідне відео опубліковано в Мережі, повідомляють #Букви.

Інцидент стався напередодні під час візиту глави держави до Маріуполя.

Як повідомили в Офісі президента, там Зеленський взяв участь у відкритті сучасної льодової арени Mariupol Ice Center вартістю 90 млн грн (з льодовим катком, медпунктом, спортзалом, фуд-кортом і фан-шопом).

Після церемонії відкриття на арені відбувся хокейний матч між молодіжними командами “Сокіл” (Київ) і “Маріуполь” (Маріуполь).

У цей час Зеленський “поспілкувався з видатними українськими спортсменами та обговорив з ними популяризацію спорту серед населення, важливість розбудови інфраструктури та розвиток спортивної медицини”.

Судячи з фото ОПУ і відео в Мережі, засідання проходило в приміщенні, за заскленими вікнами якого на льодовій арені якраз проходив матч.

У якийсь момент пролунав гучний звук, який налякав президента. Зеленський скривився, заткнув пальцями вуха і трохи відсунувся.

“Все нормально, все нормально. Це звук. Бачите, всі спортсмени, у всіх серце здорове. І це найголовніше. Всіх перевірять, ніхто не втік, бачите? Всі люди міцні”, – заявив згодом Зеленський.

Присутні після цього почали сміятися.

Зеленський в Маріуполі трохи злякався.😂 pic.twitter.com/gwhQUsCdc2 — Віталій Барабаненко (@baraban088) October 22, 2020